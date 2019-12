La magia del Natale in piazza a Renazzo

Visite: 249

Di Laura Guizzardi – Domenica 15 dicembre in piazza a Renazzo, la Pro Loco, Don Marco, gli sponsor e il gruppo mascherato “Tic & Tac” di Pieve di Cento, hanno dato vita alla magia del Natale. E’ stato l’inizio di una nuova avventura, curata nei minimi particolari, dal team della Pro Loco di Renazzo: il presidente Andrea Silvestri, Gianluca Panzacchi, Leonardo Melloni, Laura Vancini, Maurizia Balboni, Michela Gallerani, Marzia Melloni, Michele Melchiorri e Roberta Paganini. I bimbi numerosissimi hanno dato le loro letterine al Babbo Natale, che li ha accolti con gioia, abbracciandoli e giocando con loro. Alle 17,00 l’accensione dell’albero con la sua luce sfavillante. Gli occhi dei piccoli spettatori si sono illuminati di felicità e il loro cuore si è riempito d’amore. L’ allegria e il calore delle famiglie, hanno lasciato un ricordo vivo di questa giornata indimenticabile. Il Babbo Natale con la sua risata, ha aperto le porte del paese, per far sì che l’ ottimismo e la speranza, sia sempre viva in tutti noi; grandi e piccini. Il gruppo “Tic & Tac” composto da: Barbara Vancini (la fata della neve), Margaret Ramponi (la fata dei dolci), Nicolò Articoli (Nikolaus L’elfo di S.Claus) e Matteo Ferrari( Elfo Matteo) ha creato un atmosfera suggestiva:coccolando e interagendo con i bimbi, per vivere un natale sereno e magico. Lo stand è stato allestito,dal negozio “Punto e Virgola” che ha scattato gli attimi più suggestivi della giornata,con foto ricordo. La Pro Loco ringrazia fortemente gli sponsor per la loro partecipazione, augurando a tutti i cittadini, un Buon Natale pieno di gioia, amore, salute e un pizzico di magia, in questo Natale pieno di allegria.