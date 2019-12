RENAZZO: Ragazza a bordo della sua auto vola fuori strada in via Collari

Visite: 1894

Di Giuliano Monari – Nebbia, buio, asfalto viscido, strade in condizioni inqualificabili hanno fatto da cornice all’ultimo incidente, nell’ordine di tempo, che riempie e cronache del territorio centese. Le 20 di questa sera, una donna, a bordo della sua Mercedes Classe A, sta percorrendo via Collari in direzione via Di Renazzo. Proviene da Bevilacqua e si sta dirigendo a Cento per raggiunger le amiche per trascorrere una serata al cinema quando, giunta in fondo a Via Collari, dove la strada interseca via Di Renazzo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cento intervenuti per i rilievi, è letteralmente volata fuori strada. saltando l’incrocio e atterrando nel terrapieno a lato della via Di Renazzo. Un volo di circa cinque metri prima di atterrare nel fango del campo a lato strada. Immediati i soccorsi: 118 con un ambulanza e un auto-medica, poi i vigili del fuoco del Distaccamento di Cento che, alla luce delle fotoelettriche, hanno provveduto ad estrarre la giovane dall’abitacolo della vettura. Poi il traffico rallentato e i primi soccorsi alla donna praticati a bordo dell’ambulanza. Fortunatamente, sembra che la giovane non abbia riportato ferite gravi ma, comunque, viene trasportata immediatamente al Sant’Anna di Cona in codice rosso per le indagini mediche del caso. Resta l’amara considerazione del fato che le strade – lo scriviamo da anni – del nostro territorio, sono in condizioni indecenti. Segnaletica orizzontale praticamente assente. Pochissimo asfalto tra le infinite buche. Illuminazione da medioevo. Crediamo che gli utenti della strada che debbono muoversi, con le nebbie caratteristiche della zona, meritino una maggiore attenzione alla manutenzione delle strade. Senza polemiche, però, l’incolumità delle persone dovrebbe essere in cima al’agenda di chi destina i denari pubblici. Nella vana speranza che questa sia l’ultima volta che dobbiamo scrivere di mancanza di adeguata manutenzione stradale, auspichiamo che almeno l’inverno sia mite e clemente. Agli utenti della strada la solita litania: molta prudenza.