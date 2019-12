Visite: 24

Si terrà sabato 21 dicembre alle 18, in Sala Zarri di Palazzo del Governatore, l’iniziativa dal titolo ‘Cento insieme alla Terra del Kashmir’, realizzato dalla comunità pakistana dell’Alto Ferrarese, in collaborazione con il Comune di Cento e l’associazione La Casa degli Angeli di Daniele.

L’incontro, a cui parteciperanno relatori d’eccezione come Rudvin Mette, docente del Dipartimento di Storia Cultura Civiltà all’Università di Bologna, e Raza Asif, Segretario Generale della Comunità Pakistana in Italia, vuole essere un modo per dar voce alla drammatica situazione della regione del Kashmir, terra contesa e vera prigione per un popolo oppresso dall’occupazione militare dell’India. Sarà presente per l’occasione l’ambasciatore pakistano in Italia Nadeem Riyaz.