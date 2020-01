DA SABATO 3 PARTONO I SALDI

Visite: 34

Da sabato 4 gennaio partono i Saldi invernali: un’occasione ed un opportunità di fare acquisti pregevoli nei negozi di vicinato che sono la spina dorsale del sistema economico e sociale del capoluogo così nella provincia. Una possibilità di venire in centro, di fare i tradizionali due passi per le famiglie e dedicarsi allo shopping d’eccellenza, ovviamente preferendo il made in Italy e non dimenticando la convenienza.



I provvedimenti presi in queste ore di stop al traffico veicolare nell’abitato del capoluogo (fino al 07/01 e che riguardano i diesel da euro 1 ad euro 4; per i benzina i pre euro e gli euro 1) non devono certo costituire un ostacolo insormontabile a poter accedere al cuore della città: infatti è possibile utilizzare le cosiddette strade corridoio ed i parcheggi che servono il centro, segnalati peraltro dal sito dell’Amministrazione comunale di Ferrara (questo il link alla mappa dettagliata in arancione i corridoi d’accesso)



“Gli operatori del commercio di Ferrara e Provincia – sottolinea a conclusione Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio e di Federazione Moda Italia – aspettano i ferraresi (e non solo) per poter proporre prodotti di grande qualità a prezzi scontati (abiti, camicie, giacconi, oggettistica, piumini, cappotti, accessori, scarpe, pelletteria, articoli per la casa e la cura della persona) nella consueta sintesi di eccellenza, cortesia professionalità”.



Le occasioni d’acquisto con le vendite di fine stagione si protrarranno fino a martedì 3 marzo 2020.