CENTO: come bisogna comportarsi di fronte al nuovo Coronavirus? Ministero della Salute ‘detta le buone pratiche’

Per sapere come bisogna comportarsi di fronte al nuovo Coronavirus, di cui stiamo seguendo l’evoluzione, il Ministero della Salute ha predisposto un elenco di domande più frequenti FAQ (Frequently Asked Questions) utile per tutti.

Dal Comune fanno sapere che “lo pubblicheremo sui canali istituzionali per renderne più semplice la consultazione. Non si vuole alimentare alcuna forma di allarmismo, ma fare informazione, a partire dalle buone pratiche da seguire.

Lo pubblicheremo sui canali istituzionali per renderne più semplice la consultazione. Non si vuole alimentare alcuna forma di allarmismo, ma fare informazione, a partire dalle buone pratiche da seguire”.