LE PAROLE DELL’AMICIZIA CONTRO IL BULLISMO alla scuola primaria “Carducci” di Cento﻿

Visite: 86

Si è concluso il laboratorio teatrale “Le parole dell’amicizia”con il saggio finale presentato presso la palestra della Scuola Primaria “G.Carducci” di Cento seguito dai bambini e della bambine delle classi quarte, coordinate dall’esperta teatrale Alessia Passanelli. Il laboratorio, preventivo ad azioni dibullismo che interessano sempre di più la fascia d’età preadolescenziale, è stato incentrato sul tema dell’amicizia. Nel corso della rappresentazione finale dal titolo “LE PAROLE DELL’AMICIZIA” le due classi quarte hanno portato in scena duestorie che avevano inventato durante gli incontri settimanali con Alessia, l’esperta di teatro dal titolo, “IL PAESE DI NEMICONIA”scritto dalla classe 4aEe “LA MACCHINA ANTI-LITIGI” scritto dalla classe 4aF,che trattavano il tema della non amicizia e della poca considerazione dell’altro. Il paese di Nemiconia raccontava di un paese deve gli abitanti si insultano e non si guardano nemmeno in viso. Un paese dove ognuno pensa per se stesso. Nella storia della Macchina anti-litigi c’era, invece, un protagonista, estroso econfusionario, che gli abitanti del Paese evitano prontamente,proprio a causa della sua personalità. Affrontando le due storie, i bambini hanno compreso l’importante messaggio che questo laboratorio conteneva, ovvero il rispetto reciproco e la valenza di condividere insieme le emozioni vivendo in un clima positivo,accettando gli altri e se stessi per come si è e, non ultimo,nutrendo un maggiore senso di tolleranza e rispetto verso gli altri,per accettare le diversità non più viste così come differenza ma punto di forza di ciascuna persona. Gli esiti del laboratorio sono stati positivi e hanno portato buoni risultati di inclusione e prevenzione al bullismo. Molte sono le azioni che l’istituto propone, in ogni ordine del comprensivo, come prevenzione al bullismo, dai laboratori teatrali, al curricolo di cittadinanza e costituzione, agli incontri con carabinieri, Polizia Municipale,Postale e progetti di promozione alla legalità.