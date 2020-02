VIA LIBERA DELLA GIUNTA ALL’IC ‘FERRUCCIO LAMBORGHINI’VIA LIBERA DELLA GIUNTA ALL’IC ‘FERRUCCIO LAMBORGHINI’

Visite: 14

La giunta comunale ha espresso parere favorevole in merito all’intitolazione del Istituto Comprensivo 3 – Renazzo a ‘Ferruccio Lamborghini’, ritenendo doveroso valorizzare, omaggiare e tramandare la memoria di una figura di eccellenza del territorio.

Un tassello fondamentale per attribuire il nome dell’imprenditore, fondatore nel 1948 della Lamborghini, ai plessi scolastici del paese che gli ha dato i natali. Le procedure di intitolazione degli edifici scolastici prevedono infatti che la proposta venga deliberata dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, che la deliberazione sia trasmessa all’Ufficio Scolastico Provinciale, che il provveditore acquisisca il parere del prefetto e della giunta comunale. A quel punto, a fronte di entrambi i pareri positivi, il provveditore potrà emanare il decreto di intitolazione.

La scelta di questa sentita intitolazione è legata al fatto che la storia di Ferruccio Lamborghini riconduce ad un periodo storico importante sia per l’Italia che per la realtà renazzese: il boom economico, il miracolo italiano del secondo dopoguerra. L’operato di Ferruccio richiama principi condivisibili anche dall’istituzione scolastica, quali il valore del lavoro, la forza di volontà nel realizzare i propri sogni, l’aspirazione al progresso e allo sviluppo del proprio territorio, l’energia, la voglia di ricostruire.

In relazione a questa iniziativa l’IC3 ha peraltro bandito il concorso grafico ‘Un logo per l’IC Ferruccio Lamborghini’, con l’obiettivo di creare un logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica e nell’identità sentita da alunni, docenti e personale Ata, garantendone così riconoscibilità e visibilità. Un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’unità, aperta a tutti gli studenti iscritti a questo anno scolastico: a breve la commissione giudicatrice annuncerà l’opera vincitrice.

Un nuovo significativo momento di celebrazione dopo il recital di Lorenzo Guandalini ‘Nel Segno del Toro – la Storia di Ferruccio Lamborghini’, portato in scena a novembre scorso grazie al patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cento, in collaborazione con la Fondazione Teatro Borgatti.