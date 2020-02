ALLERTA METEO PER VENTO FORTE

Visite: 166

ALLERTA valida dalle 00:00 del 04 febbraio 2020 fino alle 00:00 del 05 febbraio 2020

***Allerta GIALLA per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN*** Nella prima parte della giornata di martedì 4 febbraio si prevede un rinforzo della ventilazione su tutte le aree appenniniche e sulle zone di pianura adiacenti, con valori superiori alla soglia sul settore orientale con effetti di venti di caduta. Dal pomeriggio intensificazione del vento su tutto il settore centro-orientale, pianura e fascia collinare. Valori medi tra 62 e 74 km/h e raffiche localmente superiori, più probabili in Romagna.