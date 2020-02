La cultura e i libri nuovamente protagonisti al circolo Arci Adelante di XII Morelli

Visite: 6

Sabato 8 febbraio alle ore 18:30 ritorna al circolo Arci un graditissimo ospite, Cristiano Mazzoni, autore ferrarese che nel maggio dello scorso anno aveva partecipato ad una serata dedicata ad Antonio Gramsci. Ma questa volta è il Mazzoni a portare una sua opera, I Pensieri del Comandante (Edizioni Freccia D’Oro) una raccolta di scritti, aforismi e poesie. Sarà una piacevole chiacchierata fra poesie e aforismi.

Cristiano Mazzoni nasce a Ferrara, nell’autunno caldo del 1969, nelle case popolari a due chilometri dal centro cittadino. Ha pubblicato Batiguàza. Resoconto di una adolescenza (Este Edition 2011), Parole dissociate. Memorie e pensieri (Este Edition 2012). Nel 2014, in occasione dei mondiali di calcio, un suo rac- conto “Speriamo di non cadere”, viene inserito in una raccolta dal titolo Racconti Mondiali, edito da Autodafé Edizioni di Milano. Nel 2015 un suo racconto dal Titolo “Petrolchimico” è inserito in una raccolta pubblicata sempre da Autodafé. Con Autodafé pubblica il suo primo romanzo “Il Bar dei Giostrai” nel 2017.

Alcuni suoi pensieri e articoli sono stati pubblicati da Ferrara Italia.