Il 5° Torneo Minibasket “Cento Carnevale d’Europa” non ha deluso le attese. Dopo due giorni di pallacanestro, di condivisione e di amicizia, in un’atmosfera gioiosa e serena, i due tornei riservati alle categorie Aquilotti e Scoiattoli si sono conclusi con i successi della Virtus Bologna. 16 partite entusiasmanti hanno caratterizzato il weekend per i 150 bimbi che fra sabato e domenica si sono alternati sui campi di Cento e Decima nel segno della lealtà, del rispetto e del gioco e che poi, dopo le “ostilità”, sono stati celebrati sul palco del Carnevale di Cento in piazza Guercino.



Con la novità dell’ospitalità dei due gruppi di Cento alle squadre di Padova e Trieste e la cena del sabato sera al Grand Hotel Bologna, tutte le squadre hanno avuto modo non solo di giocare, ma anche di condividere il tempo assieme e di stringere legami d’amicizia. Un’esperienza nuova che ha portato ad una grande partecipazione sugli spalti e ad un’atmosfera di grande festa.

Sul piano “agonistico”, nel torneo Aquilotti, la Virtus Bologna ha ottenuto la palma del torneo davanti alla Pallacanestro Trieste, capace di qualificarsi alla finale nonostante una squadra composta da bambini dell’annata 2010. Terzo posto per la Virtus Padova che ha superato il Peperoncino Basket in un’avvincente finale per il gradino più basso del podio. Seguono la SG Fortitudo, gli Aquilotti Rossi della Benedetto 1964, la MBA Bassano e gli Aquilotti Bianchi della Benedetto 1964. Le due squadre di casa hanno ottenuto un sesto e un ottavo posto, ma hanno accumulato un’esperienza di valore, giocando tre partite stimolanti con l’obiettivo di alzare sempre di più l’asticella. Tanto gioco anche nella rassegna Scoiattoli, giocata domenica a Decima. Dopo quattro sfide appassionanti, le V nere felsinee sono uscite vincitrici nei confronti del Peperoncino Basket e dei due gruppi Benedetto 1964.