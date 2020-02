POLIZIA LOCALE, ALCOLTEST: RITIRATA UNA PATENTE

Visite: 176

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cento ha effettuato attività mirate al controllo stradale per la guida in stato di ebbrezza. Durante uno di questi controlli, a Casumaro, la pattuglia ha fermato un automobilista che alla semplice prova con il precursore pre-test in dotazione ha fatto accendere il led a luce rossa.

Pertanto il conducente è stato sottoposto, con le garanzie di legge, alla prova con l’etilometro omologato che, a seguito delle due prove effettuate, ha segnato un valore di alcol nel sangue ben oltre i limiti consentiti, rientrando nella casistica più grave prevista dal codice della strada all’articolo 186 comma 2 lettera C: superamento di 1,5 g/l nel sangue.

È stata dunque ritirata la patente ai fini della sospensione e si è provveduto a dare comunicazione alla Procura e alla Prefettura di Ferrara del fatto, che costituisce reato. L’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.