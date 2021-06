FERMATEVI E FATE CHIAREZZA ! Egregi signori sindaci TOSELLI e FABRRI ! Sia fatta chiarezza !! La documentazione in possesso del CVR dimostra che la giunta Fabbri ha deliberato nel settembre 2014 una operazione che coinvolge la moglie del sindaco TOSELLI, l’architetto MAGNANI ( attuale capo ufficio tecnico del comune di FERRARA, precedentemente capo ufficio tecnico del comune di BONDENO e di CENTO ). La giunta FABBRI del 2014 : ( FABBRI ALAN , Coletti Cristina, Vincenzi Marco, Cestari Emanuele, Saletti Simone, Poltronieri Francesca Francesca aria con la DELIBERAZIONE N° 209 del settembre 2014 avente come oggetto :

Adozione di Piano di Recupero di iniziativa privata riguardante la “Corte Rangona”, Via Virgiliana n.ri 401, 403 e 405 – ditta MALAVASI ELENA ( moglie del sindaco TOSELLI) :

: L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 08:30) di adottare il Piano di Recupero presentato dalla ditta MALAVASI ELENA riguardante l’area sita in frazione Pilastri in Via Virgiliana 401-403-405 : Omissis ….. dati in possesso del CVR …… “ PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Comune di Bondeno , li 18-09-2014 Il Dirigente Magnani Fabrizio ARCHITETTO

Successivamente ha concesso con i MUDE :

cod. Mude: 0803800300000336282014)

(cod. Mude: 0803800300000358712014

Progettista: SCIMITARRA OLGA



fondi post ricostruzione per euro 835.000 circa, progettista la signora SCIMITARRA OLGA ( già assessore del sindaco TOSELLI a Sant’Agostino) ( dal sito open ricostruzione della regione Emilia-Romagna) .

FERMATEVI ! Fate chiarezza , spiegate TUTTO e chiarite i vostri rapporti ! In una situazione di grande debolezza economica dovuta alla pandemia , alla povertà crescente , alla necessità di CHIAREZZA. FERMATEVI ! Il sindaco TOSELLI non ha più la maggioranza , il consigliere CONTRI ha fatto una scelta di cuore ( ? ) , la gente SOFFRE e sapere che la moglie del sindaco TOSELLI ha avuto 835.000€ di fondi post ricostruzione dal sindaco FABBRI di Ferrara che gioisce alla mancata caduta del sindaco TOSELLI è PREOCCUPANTE !LIBERTÀ PER CENTO È PER LA CHIAREZZA ! Si FACCIA O SI DIMETTANO ENTRAMBI !!! MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO PRESIDENTE CVR ( comitato verifica ricostruzione)

Navigazione articoli