COMACCHIO: Furti agli stabilimenti balneari, due arrestati dai Carabinieri

Questa notte 04 luglio 2021, dopo l’una, alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Comacchio (Fe), perveniva l’allarme d’intrusione alle strutture di uno stabilimento balneare di Lido di Spina, via Vene di Bellocchio. Sul posto veniva immediatamente inviata una pattuglia della Stazione di Comacchio (Fe) che sorprendeva due ladri in azione. Al loro arrivo i militari notavano una porta aperta con evidenti segni di forzatura, entrati nello stabile sorprendevano C.G., 20 enne ferrarese ed un sedicenne, che stavano asportando generi alimentari, bibite, alcolici e contanti dai magazzini e dalle casse dello stabilimento “Troncadero” e, da una ricognizione della merce e degli stabilimenti contigui riscontravano che i due avevano poco prima colpito anche il vicino stabilimento “San Marco”, per un danno complessivo stimato in circa 20 mila euro. I due giovani venivano arrestati e portati in caserma. Al termine delle operazioni di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria venivano rimessi in libertà, in attesa del processo, che si terrà presso il Tribunale di Ferrara per il maggiorenne e presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per l’adolescente.

Navigazione articoli