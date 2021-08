CENTO: Evade dalla propria abitazione. Rintracciato ed arrestato dai Carabinieri.

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casumaro (FE) hanno arrestato S.Y., 45enne centese, colto in flagranza del reato di evasione. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione, all’atto del controllo svolto dai militari dell’Arma è risultato esservi allontanato arbitrariamente venendo immediatamente rintracciato e dichiarato in arresto. Il soggetto, al termine delle procedure di arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato nuovamente ricondotto presso la propria abitazione in attesa di giudizio.

Navigazione articoli