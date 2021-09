Serie di rapine al GAD, scoperti e denunciati dai Carabinieri gli autori

Oggi 16 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, al termine di mirate indagini scaturite dalle denunce di un 55 enne operaio ferrarese, un 75 enne pensionato ferrarese e di un 41 enne operaio marocchino, identificavano la coppia di nigeriani responsabili delle rapine ai loro danni, occorse nei quartieri Giardino e Doro rispettivamente il 16 maggio, 22 e 26 agosto uu.ss.

Nel primo caso il 55 enne dopo aver parcheggiato in via Darsena, veniva avvicinato da una giovane donna di colore la quale cercava di circuirlo con proposte di natura sessuale, senza riuscire nell’intento, per cui con l’ausilio del complice riusciva ad asportare, con la forza, il portafoglio dell’uomo, contenente la somma di 120 euro.

La sera del 22 agosto, la seconda rapina ai danni del 75 enne, il quale si trovava a transitare lungo via San Giacomo quando notava la donna di colore, che in maniera agitata, chiedeva aiuto a bordo strada. Arrestato il veicolo il pensionato cercava di capire cosa le fosse successo, ma l’extracomunitaria si introduceva repentinamente nell’abitacolo, asportando il borsello dello sventurato contente i documenti e 100 euro in contanti.

L’ultimo caso, risale alla sera del 26 agosto e riguarda il 31 enne cittadino marocchino, il quale si trovava in piazzetta Rizzieri, quando veniva avvicinato con proposte sessuali dalla donna, la quale una volta respinta lo aggrediva, con l’ausilio di un connazionale. Nella circostanza i due, dopo aver spruzzato dello spray urticante al volto del magrebino, gli asportavano il portafoglio con la somma di 245 euro. Al termine delle indagini la coppia veniva identificata per E.P.I, 38 enne nigeriana, disoccupata e E.K., 31 enne nigeriano disoccupato, entrambi in Italia senza fissa dimora, i quali venivano denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per concorso in rapina aggravata e continuata.