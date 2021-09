“Per sviluppare le potenzialità di Vigarano dobbiamo cominciare a pensare al nostro Comune come un elemento al centro di un sistema territoriale, economico e di viabilità che, con le giuste sinergie, può diventare il trampolino di lancio per la ripartenza. Solo attraverso la collaborazione concreta con Ferrara e con gli altri Comuni dell’Alto ferrarese possiamo portare avanti dei progetti condivisi che ridiano centralità a Vigarano e alle sue frazioni – spiega il candidato -. Per questo abbiamo deciso di organizzare un dibattito aperto al pubblico nel quale saranno presenti diversi sindaci dei Comuni vicini e invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti per domande e riflessioni da condividere”.

Così Davide Bergamini, candidato sindaco di Uniti per Vigarano annuncia l’incontro pubblico organizzato dalla lista Uniti per Vigarano che si terrà martedì 28 settembre 2021 alle ore 18:30 presso l’Oasi di Vigarano Pieve sul tema “Sinergie territoriali: collaborazione e idee per far ripartire Vigarano”.

All’incontro saranno presenti:

il candidato sindaco di Vigarano, Davide Bergamini

il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri

il sindaco di Bondeno, Simone Saletti

il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli

il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi

Il sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti



