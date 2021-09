MARCO MATTARELLI, CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO E PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI CRCENTO SPA ( cessata in data 14.7.2021 con la estinzione di CRCento spa per fusione in CREDEM )

Apprendiamo dalla stampa della iniziativa di federconsumatori in merito ai piccoli azionisti della ex CRCento SPA.

Ringrazio l’associazione per l’interessamento e ricordo loro che il sottoscritto già presidente della associazione piccoli azionisti CRCento SPA in collaborazione con CONFCONSUMATORI Ferrara ed in qualità di capogruppo di libertà per cento in consiglio comunale , ha dato vita a decine di assemblee in CENTO e nelle frazioni nel corso del 2019 .

Depositato denunce ed esposti alla autorità e spiegato in diversi modi agli ex soci CRCento SPA quanto stava avvenendo e ciò che è successo effettivamente .

Tutto questo nella assoluta indifferenza della politica ferrarese TUTTA e del sindaco TOSELLI in particolare ed ciò è particolarmente grave in quanto TOSELLI è socio di diritto della FONDAZIONE in quanto primo cittadino .

Se rieletto consigliere comunale MI IMPEGNERÒ ancora di più per fare chiarezza e portare avanti le istanze anche giudiziarie peraltro già avviate nel 2019 e nel 2020.

MARCO MATTARELLI