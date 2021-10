Congresso diocesano catechisti ed educatori

Domenica 3 ottobre alle ore 15.00 in Cattedrale l’Arcivescovo aprirà il Congresso diocesano dei catechisti e degli educatori

Domenica 3 ottobre alle ore 15.00 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi aprirà il Congresso diocesano dei catechisti e degli educatori, promosso dall’Ufficio catechistico diocesano e conferirà il Mandato di evangelizzazione. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

«La figura di Nicodemo, icona di questo anno pastorale, ci introduce al tema dell’incontro con Gesù – afferma don Cristian Bagnara, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – e abbiamo intravisto qui la possibilità di un cammino nella preghiera cristiana. Ci soffermeremo, infatti, sul tema della preghiera come esperienza nella quale il Catechista rinasce alla presenza di Dio. Ogni Catechista vive prima di tutto una intensa esperienza di incontro con Dio, della sua presenza nella vita, come in quella di Nicodemo che dall’incontro e dalla conoscenza di Gesù viene alla luce e ama la verità».

Alle ore 9.30 nella chiesa di Marzabotto il Card. Zuppi presiederà la Messa in memoria di tutti i caduti nell’eccidio di Monte Sole.

Alle ore 18.00 nella Basilica di San Francesco a Bologna l’Arcivescovo celebrerà l’Eucarestia per la festa del Patrono d’Italia e alle ore 21 guiderà la liturgia del “Transito di San Francesco”.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.

