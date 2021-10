CREVALCORE: Incidente mortale stamani, a perdere la vita una 28enne del modenese

Incidente mortale questa mattina poco prima delle 6 a Crevalcore lungo la strada provinciale 568, all’altezza della Eni Station. Una 28enne originaria del modenese ha perso la vita alla guida di una Kia Picanto verso Sant’Agata Bolognese, dopo aver invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la corsia di marcia opposta ed essersi scontrata frontalmente con un autobus di un’azienda privata in quel momento fuori servizio, con a bordo solo il conducente rimasto illeso. La ragazza è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagna di San Giovanni in Persiceto, il personale Anas e i Vigili del Fuoco. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per il tempo necessario ad eseguire i rilievi e a effettuare i soccorsi. Per le operazioni di blocco della circolazione è stato utilizzato dai pompieri anche un bus di linea Tper, il 576, i cui passeggeri si sono quindi distribuiti sugli altri bus diretti a Bologna.

Navigazione articoli