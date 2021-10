Il benvenuto del Prefetto Michele Campanaro al nuovo Questore Salvatore Calabrese

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto oggi a Palazzo don Giulio d’Este il nuovo Questore di Ferrara, Salvatore Calabrese, proveniente dalla provincia di Massa Carrara dove ricopriva analogo incarico.

Durante l’incontro, nell’ambito del quale il Prefetto ha voluto rivolgere un caloroso benvenuto al Questore, è stata da subito condivisa l’importanza di una fattiva collaborazione e di una stretta sinergia tra la Prefettura, la Questura e tutte le componenti istituzionali preposte a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’incontro si è rivelato utile non soltanto per fare un primo punto di situazione sulle problematiche della provincia e sul difficile momento legato all’emergenza sanitaria, ma anche per passare in rassegna i temi di rilievo fondamentale per la comunità ferrarese, come il valore della legalità e la lotta alla criminalità.

Il Dr. Calabrese, originario della provincia di Avellino, durante la sua trentennale carriera ha ricoperto numerosi incarichi in diverse sedi tra cui anche quella di Bologna, dove ha svolto le funzioni di dirigente Digos e Vice Questore vicario prima della nomina a ispettore generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Polizia di Stato.“Ho dato il benvenuto al nuovo Questore, ha sottolineato il Prefetto, con il quale sono certo che avremo un’ottima intesa per il raggiungimento dei migliori risultati. Abbiamo già fatto un primo punto sulle numerose questioni che affronteremo congiuntamente anche con le altre Forze di Polizia e con gli Amministratori locali”.