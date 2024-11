A Cento esami per le unità cinofile di soccorso: un successo per la comunità e il territorio

Sabato 23 novembre a Cento il Nucleo Cinofilo Alto Ferrarese con ha organizzato l’esame per l’abilitazione delle Unità Cinofile di Soccorso (UCS). Nel corso del test sono state brevettare e rinnovate due unità cinofile di eccellenza: Axel – cane pastore dei Lagorai – condotto da Gagliani Davide e Brig – cane di razza Malinois – condotto da Chessa Walter

In questo modo il territorio, viene potenziato dalla presenza di due squadre addestrate pronte a intervenire in situazioni di emergenza. Le UCS sono state valutate da due figure di spicco nel panorama del soccorso: Alfio Rabeschi, esperto commissario di cani da soccorso, e Marco Pirondi della Croce Rossa Italiana, noto per la sua esperienza nel coordinamento delle operazioni di salvataggio.

A testimoniare la regolarità dell’esame erano presenti Marcello Gumina presidente ANC Alto Ferrarese, Taddia Paolo, ispettore della Polizia Locale di Cento, e il Commissario Capo Guido Simona, in forza alla Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera.



A garantire lo svolgimento dei test in sicurezza la dottoressa Lia Gallerani, medico veterinario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...