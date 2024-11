Caprioglio, Belvedere, Boccoli in DONNE IN PERICOLO-venerdì 29 novembre ore 21-Pandurera – Cento

In arrivo, venerdì 29 novembre p.v.– al Teatro Pandurera di Cento una pièce tutta al femminile guidata dall’esperienza del regista Enrico Maria Lamanna, e dal titolo“Donne in pericolo”.Liz (Debora Caprioglio) sognatrice un po’ svampita, Jo (Vittoria Belvedere) l’amica un po’ cinica e Mary (Benedicta Boccoli) mediatrice tra tanti personaggi surreali saranno infatti le protagoniste di questa storia buffa e abbastanza insensata, fatta di Humor inglese e situazioni paradossali. Perchè cosa succede quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile si fidanza e ritrova la passione?

L’arrivo di un uomo rende tutte felici, anche solo per spirito di solidarietà femminile, ma diciamoci la verità, va anche a compromettere certe abitudini: c’è meno tempo a disposizione, ci si isola un po’ e questo può scatenare qualche forma di invidia o, peggio ancora, di gelosia. È proprio quello che succede in Donne in Pericolo, una commedia frizzante e irresistibilmente divertente, in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta pericolosamente allontanando da loro. Tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po’ troppo spregiudicati, si snoda una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra, la fa da padrona.

Il messaggio agli uomini è molto chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche!

