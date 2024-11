San Giovanni in Persiceto: Presentazione del Masterplan di ampliamento del Centro sportivo di via Castelfranco

In seguito agli esiti del percorso partecipato “Partecipa e stai al passo!”, sabato 30 novembre, alle ore 10, nella Sala consiliare del Municipio si terrà un incontro di presentazione rivolto ai cittadini in cui verrà illustrato il masterplan di ampliamento del Centro sportivo di via Castelfranco.

Tenendo conto degli esiti del percorso partecipato “Partecipa e stai al passo!”, che ha coinvolto numerosi cittadini e stakeholder, il Comune di Persiceto ha dato un incarico esterno per l’elaborazione di una ipotesi di ampliamento del centro sportivo di via Castelfranco, di cui si parlerà sabato 30 novembre, alle ore 10, nella Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70), nel corso dell’incontro di presentazione del relativo masterplan. Il masterplan è un documento di indirizzo, che sviluppa un’ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio, individuando strumenti e azioni necessari alla sua attuazione.

Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti porterà i saluti istituzionali e introdurrà la presentazione. Seguiranno gli interventi di Emanuele Lambertini, atleta persicetano paralimpico, Enrico Belinelli, presidente della Consulta dello Sport, Lamberto Cotti, già assessore comunale allo Sport nel 1974, anno di inaugurazione del centro sportivo, Valentina Cerchiari, vice Sindaco e assessore allo Sport, Lucrezia Mantovani, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Filena Marianeve Di Tommaso, architetta, esperta in progettazione urbana – Studio Pervinca.

