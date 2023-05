AL PALARADI ARRIVA LA PRIMA VITTORIA DELLA TRAMEC CENTO: 67-76

Al PalaRadi di Cremona va in scena l’ultimo atto di questa fase a orologio del girone giallo. In campo la Tramec Cento sfiderà la Vanoli in un match che determinerà le sorti della squadra ai playoff. All’andata la tripla allo scadere regalò la vittoria alla squadra di coach Cavina.

Partenza sparata dei biancorossi che grazie a 2 triple di Moreno e ai canestri da sotto di Marks e Kuuba costringono Cavina al time out, 3-10 al 3′. Dopo la reazione di Cremona con Alibegovic, sono Tomassini e Mussini a mantenere la Tramec avanti, 10-20 al 10′.

La difesa della Benedetto XIV Cento costringe la Vanoli a soluzioni forzate e 5 punti di Tomassini e 2 canestri del rientrante Toscano danno il massimo vantaggio sul +15, 14-27 al 15′. Sul finire del quarto sale in cattedra Archie che segna 7 punti consecutivi per il 24-39 all’intervallo.

All’uscita dagli spogliatoi prosegue lo show di Archie e Cento scappa a +19, 29-48 al 23′.

Veemente reazione di Cremona che si riporta a – 5, 43-48 al 26′. Tomassini e Berti rispondono per la Tramec, ma al 30′ Cremona è nuovamente a contatto 48-54.

In avvio di ultimo quarto Archie e Tomassini riportano Cento avanti in doppia cifra. Cremona prova a reagire con Caroti e Alibegovic, ma Tomassini e Marks dai 6,75 consentono alla Tramec di conquistare la prima vittoria nella fase ad orologio col punteggio di 67-76.

Grazie a questa vittoria la Benedetto XIV Cento raggiunge il quinto posto nel girone giallo e nei playoff affronterà la Fortitudo Bologna in un derby che si annuncia spettacolare ed elettrizzante in campo e sugli spalti.

Vanoli Cremona- Tramec Cento 67-76 (Q1 10-20; Q2 14-19; Q3 48-54; Q4 67-76)

Vanoli Cremona: Eboua 10, Pacher 10, Alibegovic 14, Pecchia 4, Caroti 13, Lacey 5, Piccoli 6, Mobio 5, Nidze, Vecchiola

All. Demis Cavina

Tramec Cento: Zilli 0, Marks 10, Mussini 7, Tomassini 19, Kuuba 5, Toscano 4, Berti 7, Archie 18, Moreno 6, Baldinotti ne

All. Matteo Mecacci

foto: Alessandro Beltramini

