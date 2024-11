Al via la Fase I dei lavori sulla SS468 e sulle strade locali – Deviazioni e limitazioni fino a dicembre 2024

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità



Sono iniziati i lavori di manutenzione e miglioramento stradale della SS468 e delle arterie collegate, che coinvolgeranno diverse località del territorio fino alla fine di dicembre 2024. Questa operazione, denominata Fase I, mira a garantire maggiore sicurezza e funzionalità alla viabilità locale, con interventi su tratti specifici e deviazioni temporanee per minimizzare i disagi.



I lavori interesseranno principalmente i tratti compresi tra le località di Casumaro, Mirabello, Vigarano Mainarda e altre aree circostanti. Per facilitare gli spostamenti e garantire la sicurezza degli utenti, sono stati istituiti percorsi alternativi, indicati da segnaletica apposita e suddivisi in tratte numerate. Gli automobilisti sono invitati a seguire le deviazioni segnalate e a rispettare i limiti di velocità imposti nelle aree di cantiere.



Deviazioni e limitazioni principali:



Tratto SS468: chiusura della carreggiata tra i chilometri 81+300 e 84+000. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare le deviazioni segnalate per bypassare l’area di cantiere.

Limitazioni di velocità: in alcuni punti dei percorsi alternativi, sono previsti limiti di velocità ridotti a 8 km/h e 10 km/h per garantire la sicurezza stradale.

Percorsi alternativi: le strade provinciali SP49 e SP66, insieme ad altre vie locali, saranno utilizzate come percorsi alternativi per deviare il traffico e ridurre l’impatto dei lavori.

Le deviazioni e le limitazioni sono state attentamente pianificate per garantire la continuità della circolazione e minimizzare i disagi per i residenti e per chi attraversa l’area. Tuttavia, è possibile che si verifichino rallentamenti, e si consiglia agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei tempi di percorrenza aggiuntivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...