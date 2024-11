CENTESE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON IL D.G NICO CAPPABIANCA

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

D: Direttore, dopo dieci giornate di campionato, come valuta il cammino della Centese?

R: “Siamo estremamente soddisfatti di quanto fatto finora. Essere a ridosso delle prime posizioni, in piena zona playoff, è un risultato eccezionale per una neopromossa come la Centese. Grande merito va a mister Ciro Di Ruocco, tecnico preparato e cresciuto nella nostra società, che sta dimostrando le sue competenze anche con la prima squadra. Questo ruolino ci dà fiducia e ci conferma che siamo sulla strada giusta.”

D: Domenica prossima la Centese affronterà il Valsanterno: che partita si aspetta?

R: “Mi aspetto una gara intensa contro una squadra solida e di grande esperienza, con giocatori come Bali e Tonini, in attacco, e Alpi e Gallinucci tra difesa e centrocampo. Hanno qualità, ma siamo pronti a dare il massimo.”

D: Il pubblico del G&G Stadium è stato fondamentale finora. Che messaggio vuole mandare ai tifosi e alla comunità?

R: “Voglio ringraziare di cuore il nostro pubblico e la città di Cento per il calore e il sostegno. Siamo orgogliosi di essere la squadra con il pubblico più numeroso della categoria. Inoltre, grazie a tutte le parti economiche e agli sponsor, sempre più vicini a noi e al nostro progetto. Un ringraziamento speciale va alla nostra società, al Presidente Alberto Fava, al Vicepresidente e main sponsor Davide Guglielmino, ai consiglieri e tutti i soci. È grazie al loro impegno che possiamo continuare a competere ad alti livelli.”

D: Nel suo ruolo di Direttore Generale, lei è attivamente coinvolto anche nel settore giovanile. Come sta andando questa stagione per i giovani bianco-azzurri?

R: “Il settore giovanile sta crescendo sia nei numeri che nella qualità della formazione e della preparazione tecnica. Le iniziali problematiche logistiche legate agli spostamenti tra Cento e Decima sono state superate. Anzi, Decima si è rivelata una sede ideale, dotata di una palestra che offre ai più piccoli uno spazio al coperto per allenarsi in sicurezza. La collaborazione con il Decima Calcio 1938 è preziosa, e ringrazio Hamza Faris, Nicolas Galli e tutti i soci, le famiglie e le istituzioni per il loro continuo sostegno.”

D: Ci sono altri sviluppi infrastrutturali in arrivo per la Centese?

R: “Siamo molto soddisfatti per l’ok del Comune alla sostituzione e al relamping dei fari del G&G Stadium, che ci permetterà di utilizzare lo stadio anche nelle ore serali. Inoltre, contiamo che il nuovo campo sintetico al Parco del Reno possa essere completato e fruibile già in questa stagione. Questi interventi dimostrano l’impegno della comunità verso lo sviluppo della Centese e il benessere di tutti i nostri atleti e tifosi.”

D: Che cosa si aspetta, Direttore, per il futuro della Centese? Qual è il suo sogno per questa stagione e per tutto il movimento?

R: “Se a fine stagione avremo regalato orgoglio ed emozioni ai bambini, alle famiglie ed ai tifosi biancoazzurri, avremo raggiunto qualcosa di speciale!

