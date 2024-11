Domenica 3 Novembre tappa centese del tour elettorale del consigliere regionale Fabio Bergamini

“E’ fissata per Domenica 3 Novembre la tappa centese del tour elettorale del consigliere regionale Fabio Bergamini, ricandidato con la Lega alle prossime elezioni regionali. L’appuntamento è per le ore 19:00 al Bar Tiffany, in Corso del Guercino 52/b, dove sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.” Lo rende noto il segretario comunale della Lega Luca Cardi, che ricorda anche come “Bergamini non si sia mai tirato indietro quando è stato necessario portare le istanze del nostro territorio in Regione, penso, fra le tante, alla battaglia sull’Ospedale di Cento” e che nel corso dell’evento sarà possibile “firmare contro il folle progetto del dormitorio e aderire al partito col tesseramento”.

