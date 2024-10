Alle Taddia il nuovo percorso Sport e salute

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

di Anna Zarri

All’IIS “F.lli Taddia” c’è una grossa novità: l’avvio del nuovo indirizzo Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale-Sport e salute.

Il progetto SPORT & SALUTE risponde all’esigenza di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica.

L’obiettivo è quello di sviluppare la cultura sportiva come valido strumento di promozione dei valori del benessere e della prevenzione, per il mantenimento di uno stile di vita sano.

Il percorso riconosce la formazione sanitario-sportiva quale opportunità su cui costruire il proprio futuro.

Progettato all’interno dell’Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, il nuovo indirizzo è stato pensato anche per offrire agli studenti, una volta terminato il ciclo di studi, molteplici opportunità nel mondo del lavoro in area medico sportiva e socioeducativa o di proseguire nell’ambito di percorsi universitari e corsi di laurea per le professioni sanitarie. Per ogni informazione visitate il sito www.ipsia100.it

