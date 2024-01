ALTRO RICONOSCIMENTO EUROPEO DI QUALITA’ PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”

Grazie all’instancabile impegno della prof.ssa Susanna Fogli, l’Istituto comprensivo “Il Guercino” si è aggiudicato un altro certificato di qualità europeo. La classe 3E della scuola secondaria ha infatti ricevuto l’ importante riconoscimento europeo per il progetto etwinning “EUROPEAN VIP GAMES”. Ilprogetto ha visto gli alunni dell’attuale 3E impegnati in una collaborazione internazionale con alunni e docenti della 4th Glyfada Junior High School di Atene, Grecia. Gli studenti hanno lavorato in gruppi internazionali alla realizzazione di una mappa interattiva e collaborativa per presentare personaggi europei famosi nel campo della letteratura, della musica, dell’arte e delle scienze. Il progetto ha vinto il Certificato di Qualità Nazionale, assegnato dall’Unità etwinning italiana e, nei giorni scorsi, ha ricevuto anche il Certificato di Qualità europeo, assegnato dal Team etwinning europeo. Questo riconoscimento rappresenta un gratificazione per il lavoro svolto dagli nostri studenti, che hanno dimostrato di saper affrontare con responsabilità dei percorsi internazionali e multiculturali, utilizzando le tecnologie e la lingua inglese per comunicare e produrre lavori di un certo pregio.

