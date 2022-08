+++Appena riaperta via Nuova … subito un sinistro

Dopo un lungo periodo di chiusura al traffico, e dopo un gravissimo incidente mortale (link al nostro articolo), è stata riaperta la tragicamente nota via Nuova, e questo ‘Nuova’ sembra proprio eufemistico. Dicevamo, appena riaperta ed ecco, puntuale, un sinistro che ha visto coinvolte due vetture all’intersezione tra via Canne e, appunto, via Nuova. Questa strada- come altre – è una strada davvero malridotta e scarsamente manutenuta per il carico di traffico che deve sopportare. L’incidente di questa mattina, fortunatamente, non ha creato gravi problemi ai conducenti: solo, si fa per dire, lamiere contorte. Il solito rallentamento per consentire i rilievi da parte della polizia locale e la rimozione dei veicoli incidentati, con conseguente ripercussione sul traffico. Quello che non si capisce è come sia possibile che una strada di così grande e strategica comunicazione non sia oggetto di una revisione complessiva…. e la domanda, come sempre, la rivolgiamo ai ‘soliti’ Noti. In buona sostanza: quando si deciderà l’Ente proprietario a rendere ‘coerente’ il nome con la strada?

Per le foto ringraziamo l’amico Gunner Glenn Maccaferri che di li passava ….

