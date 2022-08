BASKET: IL RITORNO DI MICHELE MANNI!

Un grande ritorno dal passato in casa Benedetto XIV. Si tratta dell’ex team manager Michele Manni, partecipe della promozione in Serie A2 e storica figura della Benedetto XIV.

Michele Manni rientra in società come Coordinatore dei progetti sociali, lavorerà a tutte le iniziative che legano la società alla comunità centese.

“Le sensazioni sono quelle legate al ritorno in un posto da cui non sono mai andato via, perché questa è stata, è, e sempre sarà casa mia”

“Il mio compito sarà semplicemente quello di agevolare e sviluppare questo “ritorno a casa”, supportare lo staff e metterci quel pizzico di entusiasmo ed esperienza a “chilometro zero“ che servirà, nel suo piccolo, a dare valore aggiunto a quel che già c’è.”

Manni è reduce da una promozione in serie C con la Veni Basket di San Pietro in Casale di cui è l’attuale Direttore Sportivo, carica che continuerà a mantenere.

A Michele mandiamo un grande in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo e un abbraccio per esserci ritrovati!

