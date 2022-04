Incidente mortale a Pilastrello, muore un giovane di 15 anni

Tragedia della strada: in un incidente avvenuto attorno alle 21 di ieri sera a Pilastrello, su via Nuova, ha perso la vita un ragazzo di 15 anni, Marco Lelli Ricci, residente nel Bolognese. I suoi genitori, di 54 e 55 anni, sono rimasti gravemente feriti. Sul posto Le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. I rilievi affidati ai Carabinieri.

Da quanto si apprende, il ragazzo intorno alle ore 20 era in auto con i genitori, entrambi feriti in modo lieve e ricoverati all’ospedale Maggiore. Il veicolo, per motivi ancora da accertare, avrebbe sbandato e si sarebbe schiantato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’ambulanza e l’elisoccorso, ma per Marco non c’è stato nulla da fare.

Aveva la passione per il basket e aveva militato nelle giovanili della Virtus Marco Lelli Ricci (fonte bolognatoday), il 15enne di Quarto di Granarolo che ieri sera ha perso la vita in via Nuova, sulla SP6, a Cento.

Granarolo Basket Village :Ci sono notizie che non è mai semplice dare, purtroppo nella giornata di ieri si è spenta la vita di Marco Lelli Ricci, da questa stagione membro della u.16 e della u.17 di Basket Village. Ha passato i primi anni di settore giovanile nella Virtus Bologna ed era approdato quest’anno nella nostra società. Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello e ai parenti e gli è vicina in questo momento di grande dolore.

