Argenta: I Carabinieri rintracciano e arrestano un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione

Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Argenta hanno arrestato un uomo di 33 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

Già beneficiario della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato raggiunto da una condanna definitiva per vari reati contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, commessi nel capoluogo bolognese nel 2015, per cui il Magistrato ha revocato la concessione della misura alternativa.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Ferrara, dove sconterà la pena di 9 anni e 5 mesi di reclusione.

