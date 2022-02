ARGENTA: Morto l’80enne travolto da un’auto mentre attraversa la strada con la pizza – La vittima è Germano Conficconi, storico elettrauto del paese

Morto durante la notte l’anziano pedone 80enne investito ieri sera ad Argenta in via celletta. La vittima è Germano Conficconi, storico elettrauto del paese. L’uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada con le pizze appena acquistate in una pizzeria pizzeria …. Investito da una kia Condotta da 48 enne del posto. L’uomo è stato soccorso dal 118 e immediatamente elitrasportato al Sant’Anna di Cona in codice 2. Per i rilevi sono intervenuti i carabinieri di Portomaggiore. Ora, nei confronti del conducente della Kia, si procede per omicidio stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...