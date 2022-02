CENTO: Sulla sicurezza il Sindaco “VIETA L’ALCOL SOLO IN UNA PARTE DI VIA MATTEOTTI”

Dopo il deprecabile episodio di violenza gratuita della scorsa settimana, sfociato in un danneggiamento di un locale e in una brutta aggressione ad un cittadino inerme, ecco la risposta dell’amministrazione per cercare di riportare in sicurezza la zona di via Matteotti.

Diversamente da quanto era emerso dalle prime notizie di questa mattina, l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici in via Matteotti riguarda SOLO gli esercizi compresi fra via Gennari e via Ugo Bassi. E’ lo stesso Accorsi a precisarlo sulla sua pagina FB…Così il Sindaco pochi minuti fa: ”È bene fare una precisazione che non si evince se non dalla lettura dell’ordinanza. La vendita di alcolici sarà vietata in via Matteotti nel tratto dall’intersezione di Via Gennari e l’intersezione di Via Ugo Bassi”.

foto da google maps

