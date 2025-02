Arrestato, in flagranza di reato, un quarantaseienne residente a Longastrino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

L’arresto è stato eseguito nel corso di uno dei numerosi servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma.

In particolare, nel corso del tardo pomeriggio dell’11 febbraio, i militari, durante un ordinario posto di controllo effettuato in località Mezzano di Ravenna, hanno intimato l’alt ad un’autovettura che percorreva la SS309.

Nella circostanza, già all’apertura del finestrino da parte dell’autista, gli operatori avvertivano un inconfondibile odore di stupefacente. Considerato inoltre un palese nervosismo dell’uomo, decidevano quindi di approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione a conferma dei sospetti è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo marijuana. Le successive attività d’indagine consentivano di rinvenire all’interno della sua abitazione in Longastrino di Argenta, sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 120 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo in sede di udienza di convalida dell’arresto ha patteggiato la pena, venendo condannato a un anno ed otto mesi, pena sospesa.

L’azione di controllo specifica è da considerarsi quale prosecuzione di tutte quelle iniziative che i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno da tempo intrapreso per la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Si precisa che misura restrittiva è stata eseguita da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...