RACCOLTA FIRME STAZIONE DI POSTA ULTIME DATE

Sta per volgere al termine la raccolta firme inerente al “dormitorio” , che ha suscitato grande interesse ed ampio consenso, date le numerose firme rilasciate. Il “ dormitorio” vedrà la sua ubicazione in centro storico a Cento e a pochi passi da alcune scuole, giardini pubblici, adiacente alla Bocciofila. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento stanno continuando la raccolta firme che terminerà a breve. Fratelli d’Italia raccoglierà le firme nella sede di Corso Guercino 51/a Martedì e Venerdì prossimo dalle 18 alle 20. Forza Italia sarà in piazza Guercino sabato dalla 16 alle 19 e Giovedì dalle 9 alle 12.

