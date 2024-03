Associazione Progetto Endometriosi al mercato di “Campagna amica”, il 16 marzo a Cento

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Cento, 11/03/2024Anche quest’anno l’Associazione Progetto Endometriosi ODV, che promuove la sensibilizzazione per l’endometriosi, sarà in piazza Guercino con la campagna “I fiori della Consapevolezza”.

L’associazione da sempre impegnata a diffondere informazioni e consapevolezza sulla malattia, si occupa di divulgazione, di organizzare corsi di formazione gratuita per medici e professionisti ginecologi, ecografisti, ecc., di creare momenti di confronto nelle scuole.L’endometriosi è una malattia molto diffusa, ma poco conosciuta, spesso anche nel personale sanitario e tra gli stessi specialisti in ginecologia che sovente ne sottovalutano le implicazioni, informare in questo caso è prevenire. Per una malattia di cui al momento non si conosce la causa e per la quale non c’è una cura risolutiva, l’unico modo di prevenire le possibili complicanze e provare a garantire una buona qualità di vita alle donne, è intervenire in tempo e sveltire i tempi di diagnosi.Per questo motivo, con il ricavato della vendita dei fiori, l’associazione organizzerà corsi di formazione per giovani medici. Vi aspettiamo sabato 16 marzo dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza Guercino. https://www.apendometriosi.it/it/i-fiori-della-consapevolezza

