Avanti Cento: VM: VOGLIAMO CHIAREZZA

Per l’ennesima volta sulla VM Motori siamo stati informati dopo gli accadimenti e

dopo aver appreso la notizia sui giornali.

Ormai questa prassi consolidata del Sindaco è inaccettabile, anche in questo caso

ha riferito sulla questione Stellantis-VM in consiglio dopo che la notizia era uscita

sui giornali da giorni.

Oltre ad essere una mancanza di rispetto verso i gruppi consiliari di minoranza e

maggioranza, il primo cittadino ha contravvenuto all’impegno di cui all’ODG sulla

VM dello scorso anno redatto, firmato e approvato all’unanimità dal consiglio, ossia

quello di riferire in sede di conferenza di capigruppo eventuali sviluppi decisivi in

merito al futuro dello stabilimento.



Nella realtà ciò non accade!

Avanti Cento ribadisce la sua vicinanza ai dipendenti della VM nonché agli operatori

dell’indotto, disposti anche ad affiancarli nelle sedi opportune e dare supporto

anche in eventuali manifestazioni. VM ha da sempre una importanza centrale nel

nostro territorio, realtà che va tutelata in ogni modo!

Occorre che i più ricordino che non ci sono solamente le aziende di Crevalcore ma

anche di Cento.

È necessario attivare tutti i tavoli tecnici possibili anche con le istituzioni, ed in tali

incontri il focus deve essere anche sull’impatto che queste situazioni hanno sul

territorio generale.



Pertanto in ossequio all’Ordine del giorno sulla VM, riteniamo opportuno che al

prossimo tavolo ragionale partecipi assieme al Sindaco una piccola rappresentanza

del consiglio Comunale di minoranza e di maggioranza.

Il Gruppo Consiliare Avanti Cento

