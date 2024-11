BASKET: A PESARO VINCONO I PADRONI DI CASA 78-60

12^ Giornata del girone di andata che vede Benedetto XIV affrontare VL Pesaro sul campo ospite della Vitrifrigo Arena. Padroni di casa molto agguerriti e vogliosi di una vittoria tra le mura cittadine dopo la serie negativa di 3 sconfitte e dopo l’ultimatum del Presidente Valli. Per Cento, Delfino e Berdini out, vittoria fondamentale per restare nel gruppo centrale della classifica. Di seguito i quintetti titolari.

Sella Cento:

Henderson, Tanfoglio, Nobile, Benvenuti, Davis IV

VL Pesaro:

Ahmad, Imbrò, King, Bucarelli, De Laurentis

I° QUARTO

Palla a due e subito Pesaro a segno con una tripla di Bucarelli che apre il match, dall’altro lato Tanfoglio pareggia i conti. Altra tripla di Bucarelli che porta Pesaro sul +6 a 5 minuti dal termine del primo quarto. Cento fatica a costruire in attacco portando a soluzioni forzate. Davis e Nobile da 2 accorciano le distanze. Seconda infrazione di passi consecutiva per la squadra ospite che regala così 2 possessi a Cento. Ultimi 5 secondi di gioco, Tanfoglio da 3 sulla sirena che porta il risultato sul 17 a 12 per VL Pesaro. Arbitri attenti e fiscali che concedono pochi contatti, ben 8 i falli fischiati dal campo.

II° QUARTO

Seconda azione del quarto che incendia subito la Vitrifrigo Arena dopo una richiesta di fallo non fischiato in fase di transizione offensiva ai danni di Pesaro. Lombardi forte a rimbalzo, and-one per lui. Bucarelli scatenato, altra tripla dopo un ottimo movimento di palla da parte di Pesaro che lo trova libero dall’angolo. Time-out obbligato per coach Di Paolantonio sul -10 a 6 minuti e 30 dal termine. Pesaro difende forte non concedendo spazio a Cento. Cambio per la Benedetto XIV, entra Henderson ed esce Sperduto a 5:30 dal termine. Tanfoglio da 3 e Benvenuti da 2 portano Coach Leka al time-out sul risultato di 25 a 17 per VL Pesaro. Davis fatica a mettersi in ritmo, dall’altro lato Tanfoglio caldissimo, ben 3 su 4 da tre punti e 1 su 1 da due a 3 minuti dalla fine del secondo quarto. Imbrò e Lombardi dai 7 metri e 25 portano la squadra di casa sul +12 a 2 minuti dal termine, time-out per coach Di Paolantonio. 3 su 3 per Sperduto dalla lunetta e finisce così anche il secondo quarto, 37 a 29 per VL Pesaro che grazie alla pioggia di triple ai danni della Benedetto si aggiudica la prima metà di gioco.

III° QUARTO

Si rientra dagli spogliatoi Nobile, Tanfoglio, Henderson, Davis IV e Benvenuti per la Sella Cento; Bucarelli, Imbrò, King, De Laurentis e Maretto per VL Pesaro.

Ci pensa Henderson a sbloccare Cento una tripla che infonde fiducia alla squadra. Bucarelli e De Laurentis affossano Sella Cento che ora dovrà fare qualcosa per risollevare le sorti del match. 49 a 32 per Pesaro a 4 minuti dal termine del terzo quarto. Blackout per la Benedetto XIV, percentuali di realizzazione molto basse e poca intesa difensiva. Schiacciata per Lombardi che accende il pubblico di casa, +19 Pesaro. Altra schiacciata per Zanotti ma a rispondere c’è subito Henderson da tre punti, ben 3 su 4 per lui. Finisce il terzo quarto sul risultato di 56 a 40 per VL Pesaro.

IV° QUARTO

Subito Lombardi da 3 dopo un ottimo movimento di palla da parte dei padroni di casa. Risponde ad armi pari Tanfoglio dall’angolo. Una ottima difesa porta Pesaro all’infrazione dei 24 secondi e dalla panchina coach Di Paolantonio sprona i suoi ragazzi a sostenere i propri compagni. È proprio l’intensità che manca a Cento per cercare di riprendere il match. Tanfoglio ancora da 3, -15 a 4:33 dal termine. Ogni spiraglio di rimonta viene sempre subito bloccato dai padroni di casa che hanno in pugno la partita. Ancora Lombardi per la formazione avversaria, ci prova Henderson a fermarlo ma and-one per lui. Davis a segno da 2 punti prova a tenere a galla la squadra quando mancano 2 minuti alla fine. Transizione offensiva per Cento, Tanfoglio a terra ma nessun fischio da parte degli arbitri. Decisione che porta ad un tecnico per proteste ai danni del coach Di Paolantonio. Ancora Davis, parziale di 4 punti per lui. Finisce così il match tra VL Pesaro e Sella Cento sul risultato di 78 a 60 per i padroni di casa. La prestazione impeccabile di Tanfoglio non basta alla Benedetto XIV che pecca di intensità nei confronti dei preparati padroni di casa. L’assenza di Berdini, Delfino e un Davis IV sotto tono portano Sella Cento a fermarsi dopo l’ultima striscia positiva.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 9, Benvenuti © 9, Alessandrini 2, Berdini , Sperduto 3, Davis IV 18, Nobile 2, Tanfoglio 17, Moretti

VL PESARO: Cornis, Maretto, Parrillo 2, Imbrò © 6, De Laurentis 14, King 20, Bucarelli 13, Lombardi 13, Zanotti 7, Ahmad 3

Foto: crediti ufficio stampa Victoria Libertas

Mi piace: Mi piace Caricamento...