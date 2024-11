Centese, vittoria schiacciante 5-0 in trasferta

Formazioni iniziali

Centese Calcio Alberghini, Garetto, Cioni (Novi), Perelli (Radu) Quaquarelli , Korouma (D’Aniello), Sassu, Aiello, Pirreca (Sanci), Costantini, Bonacorsi (Gryegel)MSP Calcio Comastri ,Comastri (Speranza), Donvito, Villa, Dal Monte, Golisciano (Mazzei), Constandache, Persona (Pasotti) Licciardo, Ciaccio, Mazzetti

Reti:30 Pirreca, 38 Aiello, 46 bonacorsi, 62 Aiello, 72 Costantini

Dopo alcune giornate di campionato difficili, in cui il gioco prodotto non si era trasformato in punti, la Centese torna a sorridere e lo fa in grande stile, con un netto 5-0 in trasferta contro l’MSP Calcio. Una partita che segna il ritorno della squadra biancoazzurra alla solidità e alla brillantezza che aveva contraddistinto l’inizio della stagione.

I segnali di ripresa erano già arrivati nella bella vittoria contro la Fruges in Coppa, che aveva garantito il passaggio agli ottavi di finale, ma oggi è arrivata la conferma: la Centese è una squadra unita, determinata e in salute, pronta a giocare con grinta e qualità per raggiungere i propri obiettivi.La partita: un dominio biancoazzurroIl dominio della Centese è stato evidente fin dai primi minuti. Pirreca apre le marcature sfruttando al meglio un’azione corale, portando in vantaggio i biancoazzurri. Il raddoppio arriva poco dopo con una splendida giocata personale di Aiello, che si fa strada tra la difesa avversaria e insacca con precisione.Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Di Ruocco tornano in campo ancora più motivati. Dopo appena 30 secondi, Bonaccorsi sigla il 3-0 grazie a una triangolazione perfetta. La Centese non si ferma: Aiello, autore di una doppietta, firma il 4-0 con un preciso tiro di Aiello su assist di Costantini. È proprio quest’ultimo a chiudere la partita con il quinto gol, un capolavoro di tecnica e freddezza: dribbla il suo avversario in area e piazza la palla nell’angolo basso, regalando il definitivo 5-0.Un gruppo ritrovatoLa Centese ha dimostrato di aver ritrovato non solo la brillantezza nel gioco, ma anche quella concretezza sottoporta che era mancata in alcune occasioni. Buoni gli ingressi nella ripresa dei giovani Novi, D’ Aniello, e Gryegel a conferma della qualità della linea giovane della società Biancoazzurra.Un messaggio chiaro al campionatoCon questa vittoria, la neopromossa Centese non solo torna a vincere, ma lancia un messaggio forte al campionato: quello di voler recitare la parte di vera outsider, e non di semplice comparsa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...