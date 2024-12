Ferrara: Cittadino italiano tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari

Nella nottata del 21 dicembre 2024, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Pontelagoscuro, durante l’espletamento di un servizio al fine di prevenire e reprimere reati in genere, nel contesto dell’intensificazione delle misure di prevenzione disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara in vista delle prossime festività natalizie, di passaggio per questa Via Padova, all’esterno di un esercizio pubblico hanno notato un uomo, a loro noto in quanto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come stabilito con ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale estense.

Il soggetto che non era giustificato a trovarsi e permanere in quel luogo, dopo essere stato identificato, è stato tratto in arresto e trasferito presso gli uffici del Comando procedente per le attività di Polizia Giudiziaria.

Al termine della stesura degli atti lo stesso è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione da cui era evaso, come disposto dal Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Ferrara.

