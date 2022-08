BASKET: riconfermato Marcello Natalini, Team Manager della Tramec Cento

Marcello Natalini, Team Manager della Tramec Cento, è stato riconfermato anche per la prossima stagione; i risultati raggiunti e l’efficace lavoro svolto non hanno potuto che portare a questa meritata riconferma.

“Non è mai scontato inserirsi in un ambiente nuovo, tanto meno convincere e confermarsi. Sono entusiasta di poter continuare a far parte della Benedetto XIV, una società – ed una città – che mi ha accolto a braccia aperte fin dal primo momento, alla quale non ho fatto altro che ricambiare l’ospitalità con la positività del mio carattere, unita a risultati concreti, per assicurare il comfort dei giocatori e di tutto lo staff, dentro e fuori dal campo”

Aggiunge poi i ringraziamenti: “In primis ringrazio il presidente Gianni Fava perché senza di lui tutto questo non sarebbe possibile, poi i consiglieri ed il GM Ivan Belletti, perché mi riempie di orgoglio aver ripagato la fiducia che ha riposto in me dal giorno zero.”

“Come l’anno scorso, ma con ancora più entusiasmo e consapevolezza, non vedo l’ora di ricominciare la stagione e portare nuove idee che contribuiscano alla crescita e consolidamento di Cento nelle massime serie del campionato italiano.”

A Marcello mandiamo un grossissimo in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare!

