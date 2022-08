CENTO: ARRESTATO UN CITTADINO MAROCCHINO, 30ENNE IRREGOLARE SUL SUOLO ITALIANO, DEVE ESPIARE LA PENA DI ANNI 4 E 4 MESI DI RECLUSIONE PER REATI  DI RAPINA, LESIONI E FURTO AGGRAVATO

NELLA SERATA DI IERI, I CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE DELLA COPMPAGNIA DI CENTO, A CONCLUSIONE DI ACCURATE RICERCHE, HANNO RINTRACCIATO E TRATTO IN ARRESTO UN CITTADINO MAROCCHINO, 30ENNE IRREGOLARE SUL SUOLO ITALIANO, POICHE’ COLPITO DA UN ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, DOVENDO EGLI ESPIARE LA PENA DI ANNI 4 E 4 MESI DI RECLUSIONE PER REATI DI RAPINA, LESIONI E FURTO AGGRAVATO COMMESSI NELLA PROVINCIA PERIODO COMPRESO TRA IL 2019 E IL 2021. L’UOMO È STATO QUINDI CONDOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA, PER ESPIARE LA PENA.

