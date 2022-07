BENEDETTO XIV: GUASTAMACCHIA, JAMES, BARNES E FROLLI AI SALUTI

La Benedetto XIV saluta e augura il meglio per il futuro a quattro ragazzi che sono stati fondamentali per raggiungere gli importanti risultati della scorsa stagione: i giocatori Arcangelo Guastamacchia, Christian James e Auston Barnes, e il preparatore atletico Gianluca Frolli.



Ad Auston e Christian vogliamo ribadire il nostro ringraziamento per quello che hanno dato in campo durante un’annata di successo per la Benedetto XIV, nonostante i tempi di rientro negli Stati Uniti ci abbiano impedito di salutarci a dovere.

Ad Arcangelo, oltre ai ringraziamenti, facciamo un enorme in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, orgogliosi della crescita mostrata durante l’anno nella speranza di aver coltivato il suo talento nel migliore dei modi.

A Gianluca vanno, come per tutti gli altri, un ringraziamento e i migliori auguri per il futuro, essendosi rivelato una figura chiave in un ruolo forse meno in vista rispetto ai giocatori, ma altrettanto vitale per una squadra che ha ottenuto risultati storici.

