Le vignette di Cévo nella Galleria Vittorio Cevolani

di Redazione

Le vignette di Cévo (pseudonimo di Marco Cevolani) sono in “esposizione” da oggi nella galleria virtuale “Vittorio Cevolani” (https://galleria-vittorio-cevolani.webnode.it/le-vignette-di-cevo/).Dalle “Tartarughine di Mattia” alle bocce di “Bocciapunto” passando per quelle realizzate per il nostro giornale, una carrellata di simpatici personaggi che discutono dei tempi più disparati: politica, cronaca locale, ambiente, cinema, insomma…le vignette non sono certo piccole vigne!

