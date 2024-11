Bocciofila Massa Finalese: via al rifacimento del controsoffitto

È stato consegnato ieri il cantiere per l’inizio dei lavori di rifacimento del controsoffitto della Bocciofila di Massa Finalese. L’impianto sportivo, fortemente danneggiato dal maltempo dell’estate 2023, era già stato oggetto, alcuni mesi fa, di un intervento di rifacimento della copertura e ora si procede con la sistemazione degli interni. Oltre alla sostituzione del controsoffitto, crollato a causa delle infiltrazioni d’acqua proveniente dal tetto danneggiato dalla grandine del 22 luglio 2023, la ditta Fratelli Failla di Cento, indicata come impresa esecutrice dal Consorzio CPF di Ferrara, assegnatario dei lavori per un importo di 56.752 euro, provvederà anche alla tinteggiatura di tutti i locali della struttura. “Ci apprestiamo a riconsegnare ai cittadini – commenta il sindaco Claudio Poletti – una struttura dal grande valore sociale per la sua capacità di aggregazione, grazie soprattutto all’opera dei volontari che da moltissimo tempo si prendono cura dell’impianto, dedicandogli tempo e risorse proprie”. Nella foto allegata, insieme al sindaco Claudio Poletti e al vice sindaco Michele Gulinelli, i dirigenti della Bocciofila e i rappresentanti dell’impresa

