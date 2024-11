NUOVO HOUSE ORGAN DEL COMUNE: Diego Contri (FDI) “Trovo assolutamente inopportuno da parte della amministrazione raccogliere pubblicità sul territorio essendo in una posizione predominante”

“Trovo assolutamente inopportuno da parte della amministrazione raccogliere pubblicità sul territorio essendo in una posizione predominante” scrive Diego Contri (FDI).

“La totale mancanza di attenzione a chi da anni di raccolta pubblicitaria, per divulgare una informazione gratuita per i cittadini, ne ha fatto una attività, denota quando l’amministrazione Accorsi non abbia a cuore le realtà economiche del territorio

Dopo fiera, tipografie ora è il turno dei piccoli editori, quanto ancora questa amministrazione vuole danneggiare gli imprenditori centesi?

Personalmente invito tutti i commerciati e le attività a non firmare contratti con il “ giornalino” del Comune, non in senso di ribellione ma per solidarietà alle altre attività del nostro Comune

Difendiamo Cento”

