Le parole di Coach Di Paolantonio alla vigilia di Sella Cento-Ueb Cividale

“Negli ultimi dieci giorni abbiamo affrontato una situazione di relativa emergenza, con giocatori fuori oppure in fase di recupero da precedenti infortuni, da Delfino a Berdini, passando per alcuni acciacchi e qualche influenza. Non è stato facile rimanere competitivi in allenamento con così tante assenze, per fortuna c’è stata la pausa, ma abbiamo lavorato per serrare i ranghi e farci trovare pronti venerdì, a prescindere da queste situazioni. Serve il meglio di noi stessi, perché l’avversario si presenta da solo, con 8 vittorie consecutive, con una secondo posto in classifica, una squadra costruita su un nucleo molto forte e consolidato negli anni, allenati benissimo da uno dei migliori allenatori della categoria. In questo momento Cividale è una realtà importante della Serie A2, come tutte le squadre affrontate alla Baltur Arena, l’obiettivo è quello di cercare di metterli in difficoltà e se si presenta l’occasione, farci trovare pronti per coglierla.”

