CABRUJA OSPITE SPECIALE ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

Domenica durante l’intervallo del match tra Cento e Treviglio si è esibito Eduardo Losada Cabruja, in arte Cabruja, cantante e musicista venezuelano. Una storia particolare quella di questo artista: nasce a Caracas, in Venezuela e muove fin da piccolo i primi passi nel mondo della musica cantando nel coro della scuola, partecipando a festival e rassegne locali. Le passioni di Eduardo abbracciano anche il mondo della scienza e in particolare la biologia, disciplina che lo porta in Italia a Genova per il dottorato di ricerca in Microbiologia molecolare. Ed è qui che incontra un gruppo di scienziati musicisti con i quali fonda un gruppo di lavoro interdisciplinare, poi nel 2021 la svolta con il lancio del suo primo singolo come solista.

Il brano che Cabruja ha cantato alla Milwaukee Dinelli Arena si intitola “La Corazonada” ed è prodotto da Overstudio Records di Cento di Raul Girotti. Questa canzone ha riscosso molto successo ed è stata ai vertici delle classifiche in Sud America. Si tratta di un brano molto personale per l’artista, legato al suo vissuto a Caracas, che racconta cosa significa vivere in una delle città più pericolose e violente al mondo. Cabruja come tanti altri caraqueños espatriati, vive la lontananza da casa non come una dolce malinconia, ma come un severo lutto.

